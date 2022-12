Fenerbahce-Salernitana: amichevole in diretta su Sky Sport Football Nicola approfitterà del test contro i turchi per valutare la condizione del gruppo

Doppia seduta di allenamento quest’oggi per la Salernitana nel ritiro di Antalya. Questa mattina gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica ed esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio i granata hanno svolto un lavoro di attivazione fisica seguito da una partita e lavoro sulle palle inattive.

La preparazione dei granata riprenderà domani con un’amichevole contro il Fenerbahce. Il fischio d'inizio è fissato alle 16 (le 14 in Italia). La sfida rappresenterà un banco di prova importante per il cavalluccio marino, sia in chiave tecnico-tattica che per le valutazioni di mercato. Nicola, infatti, vuole vedere all'opera i suoi calciatori per poi delineare la strategia dei rinforzi. In Turchia c'è anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis che, seppur sottotraccia, ha già iniziato ad intavolare le trattative per i possibili rinforzi.

La sfida Fenerbahce-Salernitana sarà trasmessa in diretta sul canale 203 Sky Sport Football.