Salernitana, tegola Maggiore: centrocampista esce dal campo in lacrime Sfortuna nera per l'ex capitano dello Spezia: si teme un brutto infortunio muscolare

Sembra non esserci pace per uno dei migliori acquisti del mercato estivo della Salernitana. Giulio Maggiore è uscito dal campo in lacrime verso la mezz'ora di gioco dell'amichevole Fenerbahce-Salernitana. Purtroppo per lui si teme l'ennesimo lungo stop. Maggiore, in tentativo di scatto, si è fermato toccandosi il bicipite femorale. L'ex Spezia è rimasto a terra per qualche minuto ed è stato trasportato a braccia da due uomini dello staff medico granata. Dopo aver chiamato il cambio - al suo posto è entrato Kastanos -, Maggiore è scoppiato in un pianto di dolore e, probabilmente, anche preoccupazione.

Per Giulio Maggiore, secondo stop dopo l'infortunio di ottobre

Maggiore aveva già saltato un mese di campionato a causa dell'infortunio - sempre di natura muscolare - rimediato nel match casalingo contro il Verona. In quell'occasione, l'ex capitano dello Spezia è stato in infermeria fino al 5 dicembre, giorno in cui i granata hanno affrontato la Cremonese e fu convocato da mister Nicola (pur senza scendere in campo). Maggiore è tornare a calcare i campi da gioco solo nelle ultime due giornate di campionato, contro Fiorentina e Monza. In entrambi i casi, Nicola non ha voluto rischiare eccessivamente, facendogli giocare solo un tempo a partita.

Si attendono comunicati da parte della Salernitana riguardo lo stato di salute del forte centrocampista granata. Per ora, le immagini non lasciano ben sperare. L'infermeria torna purtroppo a riempirsi, e dopo le tegole Mazzocchi e Sepe, si aggiunge anche un altro elemento cardine della compagine allenata da Davide Nicola.