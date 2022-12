Fenerbahce-Salernitana 3-0: gambe pesanti e poche idee nel primo test turco Più note negative che positive. Molto bene Bohinen. Preoccupa l'infortunio di Maggiore

La Salernitana esce sconfitta per 3-0 dall'amichevole contro il ben più quotato Fenerbahce. Un risultato che di per sé non fa male. Mister Nicola ha infatti provato tutti gli elementi a disposizione, compresi quelli che non hanno mai (o quasi mai) trovato spazio.

Tra i giocatori che hanno giocato almeno una frazione di gioco figurano infatti Capezzi, Motoc, Iervolino, Kristoffersen e i due portieri di riserva Fiorillo e Micai. Tutti loro - ad eccezione di Fiorillo - hanno giocato il secondo tempo. Nella prima metà di gara, invece, Nicola ha optato per la formazione tipo (al netto delle indisponibilità di Sepe e Mazzocchi per infortunio, Dia e Piatek per il riposo concesso dopo la spedizione mondiale). Difficile, quindi, considerare tutti i 90 minuti ai fini di una valutazione generale. Se si considerano solo i primi 45 minuti, in cui hanno giocato i titolari, la compagine granata non ha affatto demeritato. Pur creando poco, ha dimostrato una buona stabilità difensiva e la solita ottima capacità di ripartire in contropiede. Il gol dell'1-0 firmato da Kahveci è sì di pregevole fattura, ma su cui Fiorillo non ha opposto la minima resistenza. I secondi 45 minuti sono stati ben diversi, con un monologo turco.

Note positive e negative: Bohinen torna a regime. Fiorillo insicuro, nuovo stop per Maggiore

Andando a leggere i dati importanti del match, partendo dalle note positive, si evidenzia finalmente un Emil Bohinen tornato in condizione e capace di dettare i tempi della squadra. Il metronomo norvegese è stato abile sia in fase di pressing sia in fase di costruzione: un elemento fondamentale, per dare a Nicola quella fantasia in mezzo di cui aveva tanto bisogno. Peccano, purtroppo, i due portieri, Fiorillo e Micai. Specialmente Fiorillo ha mostrato insicurezza tra i pali e almeno da quello che si è visto oggi sembra improbabile vederlo titolare nelle prossime partite ufficiali.

C'è una nota particolarmente negativa relativa agli infortuni. Purtroppo, dopo nemmeno mezz'ora di gioco, Giulio Maggiore è stato costretto a lasciare il campo per infortunio muscolare. L'ex capitano dello Spezia è uscito in lacrime e non ha dato buoni segnali. Tanti, troppi, gli infortuni muscolari patiti fin qui dai giocatori in maglia granata, includendo anche eventuali ricadute (come il caso dello stesso Maggiore).

Fenerbahce-Salernitana (3-0): il tabellino della gara

FENERBAHCE (5-3-2): Irfar Can, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Ferdi, Ismail, Lincoln, Can, King, Serdar. A disposizione: Ertugrul, Dogukan, Lemos, Yigit, Yusuf, Arao, Isak, Crespo, Mert, Zajc, Bruma, Rossi, Batshuayi. Allenatore: Jorge Jesus.

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo (45′ Micai); Daniliuc (45′ Motoc), Lovato (45′ Radovanovic), Fazio (45′ Pirola); Sambia (45′ Candreva), Coulibaly L. (45′ Iervolino), Bohinen (45′ Capezzi), Maggiore (32′ Kastanos, 81′ Sy), Bradaric (45′ Vilhena); Botheim (45′ Valencia), Bonazzoli (45′ Kristoffersen). Allenatore: Davide Nicola. L'unico giocatore non sceso in campo tra i convocati è Sorrentino.

Arbitro: Erdogan (Sari/Dilmec).

Marcatori: 34′ Kahveci, 58′ King, 91′ rig. Batshuayi (F)