Salernitana, infortunio Maggiore: lesione al quadricipite per l'ex Spezia La società dovrà correre ai ripari per individuare un sostituto

Il cauto ottimismo trapelato a caldo è stato spazzato via dall'esito degli esami a cui si è sottoposto Giulio Maggiore. La Salernitana ha, infatti, comunicato che il centrocampista granata ha riportato una lesione a carico del quadricipite sinistro. La risonanza magnetica è stata effettuata presso il MedicalPark di Antalya. La Salernitana effettuerà un consulto anche al rientro in Italia ma la sensazione è che l'infortunio subito dal centrocampista sia più grave del previsto. Molto dipenderà dal grado della lesione riportata dall'ex Spezia.

"L’atleta inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo", ha fatto sapere la società granata che, adesso, dovrà rivedere i suoi piani anche in chiave mercato. Maggiore, infatti, quasi sicuramente dovrà star fermo per almeno due mesi. E' il terzo infortunio serio subito da calciatori granata (i primi a fermarsi erano stati Mazzocchi e Sepe) durante la sosta del campionato. Una tegola non da poco per il direttore sportivo Morgan De Sanctis che dovrà riuscire ad individuare le alternative giuste per rendere meno pesante possibile le assenze dei tre atleti.