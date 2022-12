Donazione del sangue con maglia di Fazio in regalo: appuntamento il 17 dicembre L' U.S. Salernitana 1919 sostiene l'iniziativa dell'associazione "Gina" e della Croce Rossa

Come aveva specificato l'amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan, ospite della trasmissione di Ottochannel "Granatissimi", la società intende puntare fortemente su progetti di natura sociale. Una tendenza confermata dal supporto offerto per la prossima iniziativa dell'Associazione Gina e della Croce Rossa Salerno. Questo sabato 17 dicembre, dalle 8:00 fino alle 12:00, in via Adriano Falvo presso la chiesa Santa Maria ad Martyres si terrà una nuova giornata dedicata alla raccolta del sangue.

L'Associazione specifica le modalità di prenotazione per donare il sangue. Si può indicare la fascia oraria della donazione all’indirizzo: info@associazionegina.it, o farlo direttamente sul sito www.associazionegina.it e, ancora, scrivendo in privato al profilo instagram @associazionegina o tramite la referente (Rosaria), di cui viene rilasciato il numero di telefono: +39 3934358949. Tutte le donazioni verranno realizzate nel rispetto della normativa anti-covid.

L'Associazione Gina impegnata su tutto il territorio italiano nella donazione del sangue

Dal 2019 al 2022 l’Associazione ha promosso quaranta giornate di donazione del sangue, toccando 16 città italiane e anche una europea, coinvolgendo un totale di 509 donatori. Secondo la nota stampa dell'associazione, "Oggi è fondamentale sensibilizzare i giovani, in un momento in cui si evidenziano percentuali basse di nuovi donatori e l’invecchiamento progressivo di chi dona, senza ricambio generazionale sarà difficile garantire le scorte di sangue".

La Salernitana sostiene l'iniziativa mettendo in palio la maglietta originale del comandante Federico Fazio

La Salernitana sostiene l'iniziativa mettendo in palio - per donatori e non - la maglietta originale del forte difensore centrale granata Federico Fazio. Un modo per incentivare le persone - specialmente le più giovani - ad avvicinarsi al mondo della donazione. Per vincerla e rientrare nell'estrazione, basterà andare a donare il sangue. L'estrazione avverrà tra un mese, Domenica 8 gennaio alle ore 19.00. L’estrazione sarà fatta in diretta sulla pagina instagram @associazionegina durante la quale il fortunato dovrà intervenire tramite il suo profilo o di un suo delegato.