Salernitana-Comune, sopralluogo all'Arechi: pronti bagni e varco nella Sud Il club ha presentato anche un progetto per ristrutturare l'area hospitality: tutti i dettagli

Mattinata di sopralluoghi allo stadio Arechi da parte del Comune di Salerno per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori di manutenzione partiti nelle scorse settimane. Il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato dal delegato ai rapporti con la Salernitana, Felice Marotta e dal capo staff Vincenzo Luciano, hanno visionato il cantiere. Quasi completato il varco di accesso supplementare in Curva Sud che, secondo i tecnici del Comune, consentirà di ridurre di almeno un'ora i tempi di attesa per accedere nell'impianto. A buon punto anche i lavori di manutenzione avviati nei bagni dei quattro settori.

Le parole del sindaco Vincenzo Napoli

«Abbiamo fatto un sopralluogo tecnico. Abbiamo verificato l'andamento dei lavori, mi pare che il cronoprogramma sia perfettamente ripettato, le opere stanno andando avanti e credo che per la prossima partita saremo pronti», ha sottolineato il primo cittadino che ha parlato anche degli interventi previsti per la Curva Nord. «Abbiamo fatto delle ipotesi progettuali che abbiamo sottoposto a Questura e Prefettura. Stiamo andando avanti speditamente e credo che porteremo un risultato in tempi ragionevolmente brevissimi».

Felice Marotta: «Nei nuovi bagni pareti granata e cavalluccio»

«In futuro avremo uno stadio all'altezza di Salerno e della Salernitana. Migliorerà sempre più e con l'intervento della Regione avremo uno stadio completamente nuovo», le parole di Felice Marotta. «Il sopralluogo di stamattina ci conforta, il varco Curva Sud che era il primo obiettivo sarà completato per il 4 gennaio. Il secondo obiettivo era quello dei bagni: c'è un netto miglioramento nella qualità del servizio, sono stati migliorati e sostituiti gli igienici. Avremo delle pareti per metà granata con il cavalluccio, questa è una cosa bella e pensiamo che i tifosi per il rispetto del granata non li imbratteranno. L'area hospitality - ha aggiunto Marotta - sarà integrata con un progetto realizzato dalla Salernitana per l'utilizzazione di una terrazza tra le due torri e anche due gazebo all'interno per l'ospitalità di secondo livello. È una cosa molto bella. Per quanto riguarda la Curva Nord abbiamo definito una progettazione sia di viabilità che di utilizzazione degli spazi e ci stiamo confrontando con gli organi preposti. I tempi non si possono definire, fosse per noi anche domani mattina, ma il sindaco sollecita quasi quotidianamente».

Summit con l'ad granata Maurizio Milan

Ma la visita in via Allende è stata anche l'occasione per salutare l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan che, a margine dell'incontro, non ha nascosto la sua soddisfazione. «Oggi è una giornata importante, la presenza di Marotta e del sindaco conferma il pragmatismo dell'Amministrazione rispetto ad un riallestimento dello stadio», ha spiegato l'ad granata, svelando i progetti presentati per migliorare l'area vip dell'Arechi. «L'area hospitality è un'area su cui la Salernitana farà il suo intervento, i tempi sono quelli dell'approvazione dei progetti che abbiamo presentato in queste ore. Sarà un'area hospitality totalmente rivista sia la parte superiore, la famosa terrazza, dove abbiamo intenzione di riallestirla in maniera importante; sia nell'attuale area hospitality che sarà implementata con due gazebo in vetro, riscaldati. Presumo che possano essere realizzati entro un mese».

Ha subito qualche piccolo rallentamento, invece, il progetto del centro sportivo che, nelle intenzioni di Salernitana e Comune, dovrà sorgere a Fuorni. «Sul centro sportivo stiamo facendo tutte le analisi, abbiamo qualche ritardo da parte della società di consulenza che deve darci un report tecnico-funzionale, spero di riceverlo prima di Natale in modo da poterlo discutere con il presidente. E poi confrontarci con il Comune entro inizio anno, quando inizieremo ad affrontare anche il tema della convenzione».