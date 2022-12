Mercato Salernitana, Milan assicura: «Siamo a buon punto per i rinforzi» In mattinata previsto un confronto tra ds e tecnico: «La priorità è il portiere»

La Salernitana proverà a regalare un Natale di rinforzi a Davide Nicola e alla Salernitana. Lo ha garantito l'amministratore delegato del club Maurizio Milan che, a margine del sopralluogo effettuato dal Comune allo stadio Arechi per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori, ha parlato anche di mercato. «Non solo Davide Nicola ma anche i tifosi aspettano regali sotto l'albero. Saranno accontentati ma non fatemi anticipare nulla. Siamo a buon punto, penso che qualcosa arriverà», ha evidenziato il dirigente della Salernitana che ha svelato l'incontro in programma questa mattina tra Davide Nicola e Morgan De Sanctis per fare il punto sul mercato. «La priorità è assolutamente il portiere. So che in tarda mattinata ci sarà un incontro tra il mister e Morgan De Sanctis per fare un'analisi dopo il ritiro e dopo il rientro dei nostri Nazionali. Nel frattempo il club sta aspettando il decreto ufficiale per il pagamento dilazionato del debito fiscale. Se ciò non fosse saremo comunque preparati ma anche questo influirà un po' nella campagna acquisti».