Mercato Salernitana, colpo Ochoa: sarà il nuovo portiere dei granata Accelerata del ds De Sanctis per sopperire all'assenza di Sepe

Maurizio Milan, in mattinata, aveva lasciato intendere che la Salernitana era vicina a chiudere qualche operazione di mercato importante. La conferma è arrivata nel primo pomeriggio. Il club granata, con un autentico blitz di mercato, ha chiuso l'ingaggio di Guillermo Ochoa. Classe 1985, il portiere è reduce da un'esperienza esaltante con il Messico ai Mondiali in Qatar. Il suo contratto con l'América, squadra della prima divisione messicana, era in scadenza al 31 dicembre.

Blitz di mercato di De Sanctis

La Salernitana, che era alla ricerca di un portiere per sopperire all'assenza dell'infortunato Luigi Sepe, ha virato con forza sull'esperienza di Ochoa. L'estremo difensore è atteso in Italia già giovedì per le visite mediche e la firma con il suo nuovo club. Il tempo, infatti, stringe e la Salernitana ha voluto colmare la lacuna in vista della sfida del 4 gennaio contro il Milan, match che segnerà l'esordio del portiere messicano. Ochoa, oltre che in Messico, ha giocato anche in Francia (Ajaccio), Spagna (Malaga e Granada) e Belgio (Standard Liegi). In carriera ha collezionato circa 700 presenze con squadre di club e 135 con la maglia della Nazionale messicana.