Nicolussi Caviglia si presenta: "Grande sfida, voglio dimostrare il mio valore" Il giovane centrocampista chiama i tifosi a raccolta: "Ci vediamo all'Arechi"

Oggi 5 gennaio è il giorno di Nicolussi Caviglia. Il giocatore che è stato nell'orbita dell'under 21 è pronto a tornare i campi della massima serie, dopol alcuni anni difficili. Caviglia arriva in prestito con diritto di riscatto (e contro-riscatto) dalla Juve, essendo stato uno dei principali prospetti del settore giovanile dei bianconeri. Dopo aver esordito in Serie A nella stagione 18/19, Caviglia ha patito un brutto infortunio (rottura del crociato) che lo ha costretto fuori dai campi per un tempo estremamente lungo, anche a causa di complicanze legate all'operazione stessa.

Un jolly per il centrocampo

Caviglia esordisce parlando del progetto della Salernitana come "un progetto molto importante, è una grande sfida. Cercherò fin da subito di farmi valere sul campo e dare risposte sul campo. Ringrazio il Sudtirol per il percorso fatto insieme finora. Chiaramente la Serie A era un mio obiettivo, lo è sempre stato e ci tengo particolarmente a dimostrare di valerla".

L'aostano parla anche delle sue qualità principali e dei ruoli che può ricoprire. "Sulla mia posizione in campo, sono un centrocampista duttile, posso giocare sia da mezz'ala che da mediano: starà al mister capire dove mi vede meglio. Sulle mie caratteristiche, ho una buona interpretazione di gioco e qualità balistiche. Cercherò di dimostrarle".

Caviglia chiama tutti all'Arechi ed elogia il pubblico

Sugli obiettivi dei granata e quelli personali. "Il campionato della Salernitana è stato sin qui molto buono. Sappiamo tutti qual è l'obiettivo e cercherò di impegnarlo già dalla prossima partita con il Torino. Per quanto riguarda il mio obiettivo personale, voglio calarmi subito nel contesto e dare la disponibilità al mister, allo staff e alla squadra. Cercherò di giocare il più possibile e di farmi valere. Già da questo primo allenamento potrò assaporare questo club e non vedo l'ora".

Infine, Caviglia elogia i supporter granata e manda il suo primo appello alla tifoseria. "Già in passato ho giocato qui a Salerno e ho visto vari video: ha una curva spettacolare. I tifosi si fanno sentire e saranno un grande aiuto per le partite. Li aspetto presto all'Arechi".