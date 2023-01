Mercato Salernitana: forte ritorno di fiamma per Henry, nell'affare anche Verdi La società lavora ad un doppio scambio ma bisognerà trovare l'intesa sulla formula dei prestiti

Lo scorso 3 gennaio vi avevamo raccontato del forte interessamento della Salernitana per Thomas Henry. Una trattativa che sembra avesse subito una frenata e che, invece, è proseguita sottotraccia.

L'idea della Salernitana, come ribadito in conferenza stampa dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, era di non mettere mano al reparto avanzato. Ma le difficoltà palesate nelle ultime settimane, il probabile cambio di modulo e la flessibilità del mercato, hanno spinto il ds a cambiare strategia. In queste ore, infatti, il dirigente granata ha riavviato i contatti con il Verona per Thomas Henry: il calciatore è in uscita dagli scaligeri è già nelle scorse settimane era stato molto vicino ad indossare la maglia granata. Il francese ha dato il suo benestare al trasferimento che potrebbe materializzarsi sulla base di uno scambio di prestiti che porterebbe Erik Botheim in Veneto.

Doppio scambio con il Verona

Ma non è l'unica operazione sull'asse Salerno-Verona. Il probabile impiego del 3-4-1-2, infatti, rende necessario l'ingaggio di un trequartista. Gli scaligeri hanno in rosa Simone Verdi, di proprietà del Torino e protagonista lo scorso anno all'ombra dell'Arechi. Il calciatore lunedì sera, nel match contro la Cremonese, si era infortunato. Ma in giornata la società gialloblu ha fatto sapere che «gli esami strumentali a cui il calciatore Simone Verdi è stato sottoposto nella mattinata odierna hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo un sovraccarico funzionale al bicipite femorale destro». Anche in questo caso si sta lavorando ad uno scambio con Diego Valencia che potrebbe fare il percorso inverso. Al momento, per entrambe le operazioni, non ci sarebbe ancora l'intesa tra le due società: il Verona vorrebbe un prestito secco, la Salernitana proverà ad inserire anche una clausola per il riscatto.

Le altre trattative

In alternativa il ds De Sanctis ha sondato il terreno anche per Daniele Verde dello Spezia ed Emanuel Vignato del Bologna. Per il ruolo di esterno la priorità è il francese Jaouen Hadjam ma domenica la Salernitana potrebbe approfittare del match con l'Atalanta per riaprire la pista che porta a Nadir Zortea. Sullo sfondo resta Alessandro Tripaldelli della Spal, mancino che è assistito da Luigi Lauro, procuratore che cura gli interessi anche di Verde e di Pasquale Mazzocchi. Più complessa la situazione a centrocampo: Sarr del Totthenam appare irragiungibile, Jean Lucas del Monaco è molto più di un'idea, così come Edoardo Bove della Roma. Simon Sohm del Parma e Michele Collocolo dell'Ascoli le soluzioni interessanti che potrebbero tornare di moda sul rush finale del mercato.