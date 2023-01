Salernitana, De Sanctis: «Felice per Nicola, adesso tutti uniti e compatti» Le parole del dirigente: «Continueremo ad affiancare l'area tecnica»

La Salernitana prova a rimettere insieme i cocci di un vaso che, dopo Bergamo, era andato in frantumi. Dopo il ritorno in panchina di Davide Nicola, anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la scelta della proprietà.

«Intendo esprimere la mia più profonda soddisfazione per il rientro del mister Davide Nicola alla guida della squadra», si legge in una nota. «La direzione sportiva come ha sempre fatto, continuerà ad affiancare l’area tecnica dando tutto il supporto necessario per rendere la Salernitana più forte e competitiva. Tutti insieme affrontiamo uniti un campionato difficile, pieno di insidie per raggiungere compatti i traguardi che merita il Club, tutti i suoi i tifosi e la città di Salerno», ha concluso Morgan De Sanctis.

La speranza è che, stavolta, la Salernitana possa aver ritrovato davvero unità e coesione. Dopo il ko di Monza le parti parlarono di «rinnovato spirito di coesione e unità», confermando la fiducia a Davide Nicola. Il 5 gennaio, dopo il ko con il Milan, Danilo Iervolino era piombato in città e, dopo aver pranzato con tecnico, ds e ad, aveva spiegato che «frizioni non ce ne sono, c'è solo una dialettica ma c'è sintonia su tutto». La speranza, adesso, è che il terzo tentativo di ripartenza sia davvero quello giusto.