Salernitana, i dettagli fanno la differenza: cambia la nota sullo stop di Fazio Curiosità: la società ha eliminato il dettaglio legato al momento in cui è avvenuto l'infortunio

I dettagli, a volte, possono fare la differenza. E basta leggere tra le righe per capire come poche parole possano cambiare il senso di un comunicato. Ieri mattina la Salernitana ha reso noto l'esito degli esami a cui si era sottoposto Federico Fazio, infortunatosi nel corso della partita di Bergamo e che sarà costretto ad almeno un mese di stop per via di una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro. Ai più non era passato inosservato il dettaglio (inedito) inserito nella nota e che comunicava che il problema fisico era stato accusato “nei primi minuti” della partita contro l'Atalanta. Un modo, probabilmente, per evidenziare che il calciatore era rimasto in campo, nonostante il fastidio accusato. O per giustificare una prova da dimenticare da parte del difensore. I più maliziosi, in realtà, ci avevano letto, addirittura, una possibile stoccata a Davide Nicola, che all'indomani del match era stato esonerato.

Oggi l'allenatore è tornato clamorosamente al suo posto, dopo il dietrofront del presidente Danilo Iervolino che - stando a quanto dichiarato dal tecnico attraverso i social -, avrebbe avuto l'avallo anche del ds Morgan De Sanctis. E la nota sull'infortunio di Fazio è stata modificata (non è chiaro se prima o dopo il reintegro), tornando agli standard comunicativi tradizionali. Consulando il sito ufficiale del club, infatti, non si evince alcun riferimento al momento in cui si è infortunato il calciatore. Un semplice caso? O un altro dietrofront?

LA NOTA DEL 17/01/2023

Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici.

LA NOTA DEL 18/01/2023

Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto in data odierna Federico Fazio presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici.