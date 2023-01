Salernitana, carica ultras al Mary Rosy in vista del derby: «Salvate la dignità» Striscione della Curva Sud Siberiano a 48 ore dalla sfida contro il Napoli in programma all'Arechi

Cresce l'attesa a Salerno in vista del derby di sabato contro il Napoli. Nel pomeriggio una delegazione degli ultras della Curva Sud Siberiano ha fatto tappa al centro sportivo Mary Rosy per scuotere i calciatori e suonare la carica. «Pensate a salvare almeno la dignità o vi cacciamo dalla città», il messaggio scritto con vernice nera su carta bianca dai gruppi della Curva Sud Siberiano. Un tentativo di spronare il cavalluccio marino, chiamato a cancellare la figuraccia di Bergamo contro la capolista della serie A. Gli ultras, tra l'altro, già domenica sera avevano fatto tappa dinanzi al centro di allenamento della Salernitana per affiggere un eloquente: "Vergognatevi tutti".

Verso il derby: le emozioni del presidente Iervolino

Del derby contro il Napoli in queste ore è tornato a parlare anche il presidente Danilo Iervolino che, a radio Crc, ha espresso le sue sensazioni. «Salernitana-Napoli sarà il mio derby del cuore, come farei a dimenticare che con la famiglia andavo a vedere il Napoli di Maradona. Sono stato follemente innamorato di una squadra e adesso lo sono di un’altra, è decisamente il derby del cuore. Incrociamo le dita, siamo tutti scaramantici però sarebbe bello vedere vincere il Napoli lo scudetto e la Salernitana salvarsi. Napoli-Salerno c’è sempre più voglia di creare un ponte, poteva essere la volta buona, ma per una serie di decisioni che rispettiamo non è stato possibile. Secondo me non ci sarebbero stati disordini e sarebbe stato bello».