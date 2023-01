Salernitana, tegola da Verona: infortunio per l'attaccante Thomas Henry Era un obiettivo di mercato di De Sanctis

La Salernitana sarà costretta a cambiare i suoi piani di mercato per l'attacco. Nel corso di Verona-Lecce (match vinto 2-0 dagli scaligeri), si è infortunato Thomas Henry. Il calciatore francese era la prima scelta del ds Morgan De Sanctis per rinforzare il reparto avanzato. Subentrato al 83' a Milan Djuric, l'attaccante si è infortunato nel recupero. Il calciatore è uscito in lacrime ed in barella dal terreno di gioco del Bentegodi.

Dalle prime informazioni pare che abbia subito un infortunio al ginocchio a causa di una torsione innaturale. Non proprio una buona notizia per la Salernitana che aveva puntato forte sull'attaccante del Verona. Da capire, adesso, se quanto accaduto possa influire anche sulle altre operazioni di mercato: il club granata sta lavorando ad uno scambio con lo Spezia che porterebbe Erik Botheim in Liguria e l'esterno Salva Ferrer a Salerno. Ma prima la Salernitana ha bisogno di rimpinguare il parco attaccanti. E l'infortunio di Henry costringerà De Sanctis a puntare su altri obiettivi.