Salernitana-Napoli 0-2, Davide Nicola: «Abbiamo ritrovato compattezza» Segnali positivi contro la capolista: «Nonostante la sconfitta siamo stati più solidi dietro»

È un Davide Nicola moderatamente soddisfatto, quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-0 rimediata contro il Napoli capolista, sempre più lanciato verso lo Scudetto e che chiude il girone d'andata con 50 punti.

Davide Nicola: "Oggi abbiamo dato davvero tutto"

Per l'analisi generale del match e la risposta dei granata dopo l'8-2 di Bergamo. "Intanto abbiamo dato davvero tutto. Chiaramente abbiamo incontrato una squadra che tra Italia ed Europa avrà perso una-due partite. Siamo contenti della compattezza ritrovata e della possibilità di riaprire la partita (Meret ha fatto una grande parata). Considerato che abbiamo cominciato a lavorare solo da mercoledì e che molti giocatori sono stati interessati da condizioni influenzali, devo dire che abbiamo dato davvero tutto. Abbiamo giocato con tanti giovani e con una squadra che ha fatto il suo".

Ambrosini da bordocampo chiede se ha visto degli atteggiamenti positivi. "Analizzando un po' quelle che erano le caratteristiche del Napoli, si rischiava di pressare bene avanti ma soffrire nelle ripartenze. Nell'1vs1 stavamo facendo molta fatica. I due centrali hanno contenuto bene quest'oggi e sotto questo punto di vista dispiace molto per l'uscita di Gyomber. Noi per caratteristiche siamo una squadra in cui non tutti gli interpreti hanno quella caratteristica di aggressività e di pressione nello spazio. Ancora qualche errore lo commettiamo, ma questa sera la compattezza è il mattoncino da portare avanti e da perseverare".

Sull'assetto tattico e l'impatto sul bomber granata Boulaye Dia. "Lui è abituato a giocare anche in un assetto a tre punti. Poi siamo passati al 4-4-2. Devo dire che Boulaye Dia si sta portando una difficoltà legata al mondiale, da cui ha un dolore alla caviglia. Volevamo limitare Di Lorenzo. Ormai credo che le abbiamo provate e stiamo provando un po' di tutto anche a seconda degli avversari che incontriamo. Questa sera un segnale l'abbiamo dato. Non era semplice dopo l'incontro dell'ultima settimana".

Un'ultima battuta sul rapporto con Iervolino e se ha già avuto modo di sentirlo. "In questa settimana tutti hanno parlato. Adesso c'è solo da lavorare e andare avanti".