Salernitana, Pirola: "Compattezza fondamentale. Abbiamo fatto la nostra partita" Il giovane difensore granata parla dell'importanza di ritrovare la solidità difensiva

Il giovane difensore Lorenzo Pirola è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Salernitana-Napoli, match che ha visto prevalere i partenopei per 2-0 sul campo dell'Arechi. La parola chiave è "compattezza", espressa anche da mister Nicola dopo il derby campano.

Sulle difficoltà vissute nell'ultimo periodo. "Non ci nascondiamo. È stata una settimana complicata e venivamo da una bruttissima partita in cui abbiamo preso otto gol. Affrontare il Napoli dopo una partita del genere non era semplice. La nostra partita l'abbiamo fatta, sappiamo la qualità che ha il Napoli, che è una squadra che è prima in classifica per un motivo. Dispiace per il gol preso alla fine del primo tempo. Abbiamo avuto l'occasione per poterla riaprire. Secondo me abbiamo fatto una buona prova di squadra".

Pirola stimola i suoi: "Quando si lotta e si combatte per i compagni, diventa tutto più semplice"

Sulla ritrovata compattezza e il calendario che non ha aiutato (e non aiuta) i granata. "Il calendario non è semplice e tutte le partite possono essere difficili, dipende tutto da noi. La compattezza è fondamentale perché quando si lotta e si combatte per il compagno, si è tutti più corti, diventa più semplice. A Bergamo questa cosa ci è mancata".

Qual è la difficoltà più grande nel difendere contro il Napoli. "Avendo tanto possesso palla, dei rimanere concentrato per 100 minuti. A loro basta una palla, una giocata per farti male".