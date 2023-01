Lecce-Salernitana affidata a Davide Massa: I precedenti Il direttore di gara torna sulla strada granata dopo essere stato al VAR nel match con il Napoli

Tra due giorni, i granata allenati da mister Nicola si presentano al primo appuntamento salvezza del girone di ritorno. La Salernitana va al Via del Mare di Lecce, con i salentini che vengono da un momento decisamente migliore e che proveranno a staccare in classifica la formazione ospite. I granata, dal canto loro, possono contare su un nuovo innesto di qualità (il nigeriano Troost-Ekong, proveniente dal Watford e già conoscitore della Serie A) e su un miglioramento della fase difensiva, evidenziata contro il Napoli capolista.

Lecce – Salernitana, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 20:45, sarà diretta da Davide Massa di Imperia. I due assistenti di linea saranno Davide Imperiale (sezione di Genova) e Fabrizio Lombardo (sezione di Cinisello Balsamo). Daniele Rutella (sezione di Enna) sarà il quarto uomo. Al VAR ci sarà Fabio Maresca (sezione di Napoli) assistito da Davide Ghersini (sezione di Genova).

Precedenti favorevoli ai granata. Il Lecce non ha mai vinto sotto la direzione arbitrale di Massa

L'arbitro Massa arbitrerà la Salernitana per la quinta volta in carriera in competizioni ufficiali. L'ultima è stata decisamente favorevole alla Bersagliera, con la vittoria più larga mai ottenuta in Serie A contro la Sampdoria, incontro che terminò per 4-0 per i ragazzi di Davide Nicola. Le strade di Massa e della Salernitana si sono incrociate per ben tre volte nella passata stagione, dirigendo due degli ultimi incontri dei granata: il 24 aprile all'Arechi contro la Fiorentina, in cui la Salernitana vinse per 2-1 e rilanciandosi prepotentemente per la lotta salvezza, e la penultima giornata di campionato contro l'Empoli, in cui i granata impattarono per 1-1 contro la compagine toscana allenata da Andreazzoli. Massa fu inoltre il direttore di gara del match che decretò l'esonero di Fabrizio Castori: la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia di Thiago Motta costò la panchina all'allenatore autore dell'impresa promozione dell'anno precedente.

Score decisamente negativo per il Lecce, che sotto la direzione di Massa, in sei incontri, non è mai riuscito ad ottenere la vittoria (frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte).