Mercato Salernitana, si sblocca l'affare Crnigoj: un jolly per la mediana Il calciatore è atteso già stasera a Salerno e dovrebbe essere disponibile per Lecce

È atteso per stasera a Salerno il centrocampista Domen Crnigoj. La Salernitana, dopo una breve fase di stallo, è riuscita a trovare l'intesa con il Venezia. Lo sloveno arriverà in granata con la formula del prestito oneroso. Il trasferimento prevede anche il diritto di riscatto (e contratto triennale) fissato ad un milione e mezzo di euro. La Salernitana sta provando ad accelerare l'iter per il tesseramento, in modo da avere il centrocampista già a disposizione per la trasferta di Lecce. Lo scorso anno Crnigoj ha indossato la maglia dei lagunari, mettendo a segno 3 gol in 34 presenze. Dopo aver disputato una prima parte di stagione in serie B, ritrova la massima serie. L'ingaggio di Crnigoj consentirà a Nicola di avere più soluzioni in mezzo al campo dove sono, ormai, definite le coppie: Lassana Coulibaly-Crnigoj; Bohinen-Nicolussi Caviglia; Maggiore-Vilhena. Lo sloveno, inoltre, potrà essere impiegato sia da centrocampista di destra che da trequartista. Un vero e proprio jolly che dovrà garantire il salto di qualità alla mediana granata.