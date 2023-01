Le prime parole di Crnigoj: "Stadio Arechi da pelle d'oca" Il neo-acquisto proveniente carica l'ambiente: sono qui per dare il massimo

Domen Crnigoj è un nuovo giocatore della Salernitana e sarà disponibile già dalla prossima partita di campionato contro il Lecce. Lo sloveno esordisce così: "Ho avuto subite impressioni positive, mi avete accolto molto bene e ho già ricevuto tanti messaggi sui Social. Sono veramente contento e sento già il calore della gente".

Crnigoj parla anche di come l'arrivo a Salerno poteva concretizzarsi, in realtà, già qualche mese fa. "Già in estate mi ha cercato la Salernitana, avevamo già parlato anche se poi non si è concretizzato. Adesso sono contento che si sia aperta questa possibilità di venire a giocare qui". E prosegue parlando della magia dello Stadio Arechi. "Ricordo dell'ambiente avendoci già giocato con il Venezia. Non ho avuto molto da pensarci. La partita che ricordo di più è l'ultima giocata qui. La gente cantava da ben prima dell'inizio dell'incontro. Lo stadio era pieno. Mi venne la pelle d'oca. Quella partita non la dimenticherò".

Sulle sue caratteristiche e il contributo che può dare alla causa granata. "Sono conosciuto come un centrocampista box-to-box. Mi piace inserirmi e provare il tiro da lontano. Credo di poter dare un apporto alla squadra dal punto di vista dell'aggressività. Mi piace lottare in ogni partita e dare il massimo".

Anche per Crnigoj, l'obiettivo è chiaro: salvezza

"Seguo la Salernitana dall'inizio della stagione e credo che sia una grande squadra. Adesso sono arrivate un po' di difficoltà, anche per il livello delle squadre contro cui ha giocato. Arrivano 2-3 partite molto importanti e a questo punto della stagione è importante fare punti, poi vedere cosa può succedere. Voglio dimostrare di poter giocare in Serie A e sicuramente voglio aiutare la Salernitana ad ottenere la salvezza".

"Ho parlato con Belec, anche lui sloveno, e mi ha detto solo cose positive su questa squadra. Non ho avuto problemi ad accettare e venire qui".