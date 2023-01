Lecce-Salernitana, Boulaye Dia: "Nicola è tornato carico, con nuovi stimoli" Il bomber senegalese ha messo a segno l'ottava marcatura stagionale ed è stato eletto mvp del match

Il ritorno alla vittoria in campionato della Salernitana coincide con una prestazione maiuscola, superba, di quello che è probabilmente l'uomo di maggior qualità della rosa: Boulaye Dia. Il senegalese ha messo a referto l'ottava marcatura stagionale, aprendo le danze al quinto minuto con un tiro al volo da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere del Lecce. Nominato come miglior giocatore del match, è stato intervistato a fine gara.

Le parole di Dia a fine gara: "Nicola tornato con grandi stimoli" e torna a parlare del Mondiale in Qatar

Per Dia "non è stato il miglior gol della mia carriera, ho fatto tanti gol fuori dall'area di rigore ma questo è stato un bel gol". Su quanto sia stato importante tornare a fare i tre punti, il senegalese è telegrafico: "Prima vittoria del 2023, siamo tutti contenti". Su come abbia vissuto la situazione difficile in casa granata, con l'esonero e il reintegro di Davide Nicola. "è stata una situazione complicata ma lui è tornato carico, con nuovi stimoli, questo è quello che conta".

Su quanto sia stato importante il Mondiale in Qatar. "Un sogno per ogni giocatore, è stata la mia prima Coppa del Mondo e ho fatto il mio primo gol in assoluto. Spero di farne ancora". Poi, una chiusura, in italiano, un semplice e diretto "Forza Salernitana!"

Un riscatto "obbligato"

Boulaye Dia potrebbe rivelarsi come il miglior acquisto della campagna acquisti di questo primo anno sotto la gestione di Morgan De Sanctis. Il numero 29 dei granata è stato prelevato dal Villareal in prestito con diritto di riscatto (fissato a 12 milioni di euro). Si tratterebbe sì di un'operazione dall'alto costo, ma che sembra sempre più necessaria, considerata la centralità di Dia nei piani tattici di Nicola e considerato anche il valore di una possibile rivendita futura. Dovesse mantenere questa media gol, il senegalese potrebbe diventare ben presto il miglior marcatore della storia granata in Serie A.