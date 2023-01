Mercato Salernitana: possibili due colpi in attacco ma servono le uscite De Sanctis tratta Cabral e Dursun, da verificare Bonazzoli, Botheim e Valencia

La Salernitana si prepara al rush finale del calciomercato. A poco più di 48 ore dal gong, il club granata ha ancora diverse trattative in caldo. In queste ore i riflettori sono puntati sull'attacco, reparto in cui potrebbe esserci un'autentica rivoluzione. “Se non esce nessuno, non arriva nessuno”, è il diktat della società che, dunque, sta lavorando contemporaneamente su due tavoli. In uscita si monitorano le posizioni di Federico Bonazzoli, Erik Botheim e Diego Valencia. Il primo è stato più volte blindato dalla proprietà ma ha mercato e di fronte ad un'offerta interessante potrebbe partire.

Il ds Morgan De Sanctis, nel frattempo, ha bloccato Jovane Cabral, 24enne dello Sporting Lisbona che può giocare sia da esterno offensivo e da seconda punta. Piace anche Serdar Dursun, 32enne del Fenerbache che è una classica prima punta. Un'operazione non esclude l'altra, a patto che ci siano due uscite nel reparto offensivo. In queste ore, intanto, la Salernitana sta definendo il passaggio di Leonardo Capezzi al Perugia: il centrocampista è atteso domani in Umbria dove ritroverà Fabrizio Castori. Saluterà Salerno anche il portiere Jacopo De Matteis che è vicino all'accordo con la Fermana in serie C. Non dovrebbe muoversi, invece, Grigoris Kastanos: il cipriota è subentrato nella parte finale del match di Lecce, un chiaro segnale di come Davide Nicola lo consideri parte integrante del progetto tecnico granata.