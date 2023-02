Mikael giramondo: nuovo prestito all'America fino a dicembre Il brasiliano rimane fuori dal progetto tecnico della Salernitana: nuova avventura per l'ex Recife

Fu tra gli acquisti più chiacchierati della sessione di mercato invernale dell'anno scorso, Mikael Filipe giunse a Salerno per rafforzare il reparto offensivo. Un colpo a sorpresa che, però, non produsse gli effetti sperati, a causa di un ambientamento mai riuscito del tutto e a un precario stato di forma Nonostante l'ex Recife sia ancora sotto contratto con i granata, Mikael non è più rientrato nel progetto tecnico di Davide Nicola. La concorrenza nel reparto avanzato sembra che non abbia giovato al 23enne, che si è eclissato fin dalle prime settimane dal suo arrivo in città. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis ha lavorato alacremente nel mese di gennaio, portando 4 rinforzi importanti e mancando, di poco, il ritorno di Verdi. Dall'altro lato, sul versante uscite, è riuscito ad arrivare ad un accordo con l'America Mineiro F.C. per il prestito di Mikael fino a fine 2023. Qui la nota ufficiale del club:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’América Futebol Clube per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione fino al 31/12/2023 dell’attaccante classe ’99 Mikael Filipe Viana de Sousa".

Mikael accolto dal suo nuovo team

Mikael è stato presentato dalla sua nuova squadra attraverso i propri canali social, scrivendo: "Con contratto fino a dicembre 2023, l'attaccante è il nuovo rinforzo dell'America e arriva per rafforzare il nostro attacco! Benvenuto, Mikael!"

Altra opportunità, quindi, per un giocatore che aveva mostrato grandi sprazzi di talento e fisicità con il suo Recife. Il suo valore non ha mai superato i 2 milioni di euro e nonostante la giovane età (23 anni), Mikael dovrà trovare gli stimoli giusti per rimettersi in carreggiata e sperare di tornare in Serie A.