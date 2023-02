Nicola pensa già al Verona: "Lunedì sarà partita importantissima" "Abbiamo preso goal da polli, ma di fronte avevamo un avversario importante"

I granata sbattono contro la Juve e all'Arechi finisce 3-0 per i bianconeri. Davide Nicola ha parlato così nel post-partita ai microfoni di DAZN e volge già lo sguardo allo scontro salvezza con il Verona.

Sull'approccio alla gara e come l'episodio abbia influito sul match. "Secondo me nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, riuscivamo a produrre gioco. Abbiamo preso gol nei momenti chiave della partita. Non possiamo crocifiggere un giocatore per un errore, alla fine i giovani vanno anche aspettati. Nicolussi Caviglia sta facendo bene. Il primo tempo l'abbiamo fatto discretamente bene ma prendere gol in quei momenti chiave diventa difficile per riaprire la partita. Nel secondo tempo gioco forza abbiamo dovuto cambiare qualcosa per cercare di trovare una scintilla, cambiando il modo di stare in campo per alzare ulteriormente il baricentro ed essere più aggressivi. Dopo il terzo gol è stato difficile riuscire a riaprirla".

Nicola guarda avanti: "Prendiamo il buono da questa partita. Lunedì ci aspetta partita importantissima"

Su quanto abbia inciso prendere gol a freddo a inizio secondo tempo. "Ci eravamo detti che era importante non farci scappare subito la partita. Dobbiamo comunque riconoscere i meriti dell'avversrario. Andiamo avanti, abbiamo dato prova di tenere bene il campo. Non è andata come volevamo ma pensiamo a lunedì che sarà importantissima".

Sul modulo. "Sicuramente abbiamo proposto di più a destra. Va detto che la Juve ha controllato bene sulla nostra fascia sinistra e Dìa ha avuto difficoltà a fare quello che sa fare meglio, non siamo stati abbastanza bravi su quello ma la Juve ha fatto bene abbassando il baricentro. Abbiamo concesso qualcosa in più nel secondo tempo ma quando vai su questi risultati, contro queste squadre, diventa tutto più difficile. Prendiamo quello che c'è di buono: la mentalità con cui volevamo approcciarci alla partita".

Oltre alle riflessioni tecnico-tattiche, "A livello mentale questa non è una squadra a cui debba scattare qualcosa, perché è sempre stata molto presente sul piano mentale. Dobbiamo migliorare nella continuità di prestazioni. A Lecce abbiamo fatto una ottima partita, a Napoli invece una buona partita anche se prettamente difensiva. Stasera probabilmente abbiamo fatto qualcosa di più in termini di produzioni di gioco, nel primo tempo. Lunedì ci aspetta una partita molto importante, contro una squadra, il Verona, che lotta per i nostri stessi obiettivi. Dobbiamo farci trovare pronti".