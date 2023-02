LIVE | Verona-Salernitana: la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Verona-Salernitana

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic; Ngonge, Gaich. A disp: Perilli, Berardi, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Caia, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Joselito. All: Zaffaroni.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Troost-Ekong, Pirola; Candreva, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. A disp: Fiorillo, Ochoa, Lovato, Gyomber, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Coulibaly, Iervolino, Kastanos, Valencia, Piatek, Botheim. All: Nicola.

ARBITRO: Valeri di Roma 2

IL PRE-GARA. Rivoluzione in casa Salernitana: dopo il ko contro la Juventus, Davide Nicola ha apportato cambi in ogni reparto. A cominciare dal ruolo di portiere: tra i pali torna Sepe che, salvo ripensamenti, sarà titolare fino al termine della stagione. In difesa Bronn, Troost-Ekong e Pirola comporranno il terzetto difensivo che, all'evenzienza, potrebbe diventare a quattro con Bradaric che scalerebbe terzino. In mediana Crnigoj e Vilhena saranno le mezzali con Nicolussi Caviglia al centro e Candreva a completare il reparto. Davanti tocca a Bonazzoli e Dia.