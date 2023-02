Verona-Salernitana: Sepe torna tra i pali per scelta tecnico-societaria Salvo sorprese sarà lui il titolare fino al termine della stagione con Ochoa che gli farà da vice

Cambiano le gerarchie tra i pali in casa Salernitana. La novità principale del match di Verona è rappresentata dal ritorno di Luigi Sepe nell'undici titolare. La scelta, da quanto trapela, è esclusivamente legata a valutazioni tecnico-societarie. Per la Salernitana, infatti, Sepe è il titolare e ricoprirà questo ruolo fino al termine della stagione. A fargli da vice sarà "Memo" Ochoa, idolo messicano che ha difeso i pali della porta granata dalla partita con il Milan in avanti. Il suo contratto prevede il rinnovo automatico biennale nel caso in cui dovesse disputare 12 presenze. Per ora ha disputato 6 partite, incassando 17 reti (ma sul passivo pesano gli 8 gol di Bergamo). Da capire, adesso, quale sarà il futuro del portiere messicano. Ma per il momento i riflettori sono tutti puntati sul match di Verona che, a sorpresa, ha visto Sepe riappropiarsi della maglia da titolare.