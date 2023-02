Verso Salernitana-Monza, arbitra Livio Marinelli: i precedenti Il direttore di gara non porta bene ai granata: solo una vittoria su sei incontri ufficiali

C'è la designazione arbitrale di Salernitana-Monza, prossimo, delicatissimo, match in programma domenica alle 15 allo stadio Arechi. I biancorossi dell'ex Raffaele Palladino hanno già vinto per 3-0 all'andata allo U-Power Stadium e, dopo la prima sconfitta del 2023 rimediata contro il Milan, vanno a caccia di riscatto all'Arechi per dare un allungo decisivo in ottica salvezza. Dall'altro lato, i padroni di casa cercheranno di chiudere una crisi senza fine, intervellata unicamente dalla fondamentale vittoria corsara al Via del Mare contro il Lecce.

Per la partita di questa domenica è stata designata la terna arbitrale. La partita sarà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti di linea saranno Ciro Carbone (sezione di Napoli) e Alessandro Giallatini (sezione di Roma 2). Il quarto uomo sarà Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia). Chiudono al VAR Gianluca Aureliano (sezione di Bologna) e L'aVar (assistente al Var) Daniele Minelli (sezione di Varese).

Precedenti non positivi: solo una vittoria su sei incontri ufficiali

L'arbitro Marinelli ha diretto i granata per sole sei volte in tutta la sua carriera. La prima risale alla stagione 14/15 in cui l'Alessandria si impose contro i granata nel primo turno di Coppa Italia. Due stagioni dopo arriva la prima e unica vittoria della Bersagliera sotto la direzione di Marinelli: successo della Salernitana all'Arechi contro il Trapani per 2-0 nella Serie B del 2016/2017.

L'ultimo incrocio tra i granata e Marinelli risale all'anno scorso. In quell'occasione, l'arbitro diresse Inter-Salernitana (Serie A), partita che finì con un rotondo e inappellabile 5-0 a favore della compagine meneghina.

Qui, tutti gli incontri ufficiali della Salernitana diretti da Marinelli (ordine cronologico):

stagione 2014/2015 - Coppa Italia, primo turno

Alessandria - Salernitana 1-0

stagione 2016/2017 - Serie B

Salernitana - Trapani 2-0

stagione 2017/2018 - Serie B

Salernitana - Cesena 1-1

stagione 2018/2019 - Serie B

Cosenza - Salernitana 0-0

stagione 2019/2020 - Serie B

Cremonese - Salernitana 1-0

stagione 2021/2022 - Serie A

Inter - Salernitana 5-0