Il club "Mai Sola" e la fondazione Polito insieme per il passaporto ematico Incontro tra lo storico sodalizio del tifo granata e la Fondazione scientifica Polito

Qualche giorno fa, abbiamo parlato della premiazione al patron granata Danilo Iervolino per aver applicato il passaporto ematico a tutti i suoi tesserati. L'iniziativa è diventata concreta a partire da dicembre, grazie all'intesa tra la società e la fondazione Polito. La Fondazione Polito, attraverso il Passaporto Ematico, mira ad inserire gli esami del sangue tra quelli diagnostici attualmente previsti dalle normative vigenti per ottenere l’idoneità alla pratica sportiva in età giovanile, dai sei ai diciotto anni. La Salernitana è stato il primo club di Serie A a richiederlo a tutti i suoi tesserati.

Un motivo di vanto e orgoglio che è sostenuto fortemente anche dal club "Mai Sola". Nella giornata di oggi, 25 febbraio, si terrà un incontro proprio con i referenti della fondazione Polito per approfondire l'importanza e le implicazioni del passaporto ematico.

La nota del club "Mai Sola" per l'incontro "Prevenire per vincere: la salute nello sport"

La nota del club, firmata da Antonio Carmando (Presidente Club Mai Sola Salernitana) specifica che "Proseguono gli appuntamenti de “I pomeriggi di Mai Sola”. Domani (oggi, ndr) 25/2, alle ore 18.30 presso la sede del Club Mai Sola Salernitana in via Mario Pagano 27 a Fratte, si terrà l’incontro “Prevenire per vincere: la salute nello sport, il passaporto ematico”. Interverranno: Dott. Giuseppe Ventre, referente scientifico Fondazione Fioravante Polito Centro Diagnostico Ventre; Davide Polito, Presidente Fondazione Fioravante Polito. Saranno ospiti Dirigenti dell’ASD Salernum Baronissi e dell’ADS Centro Storico Salerno. Modererà l’incontro Gianni Novella. Durante l'incontro, il Club Mai Sola Salernitana siglerà con la fondazione Polito un accordo per promuovere il passaporto ematico. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta anche su canali Facebook e YouTube del Club".