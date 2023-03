Sampdoria-Salernitana, a Marassi crocevia salvezza: Sousa a caccia del bis Il portoghese conferma quasi in blocco la squadra che ha battuto il Monza: le probabili formazioni

Dopo il successo conquistato contro il Monza, la Salernitana va a caccia di continuità. Alle 15 i granata saranno di scena in casa della Sampdoria, in quel Marassi che un anno fa fu trampolino di lancio per la rincorsa salvezza del cavalluccio marino. Un anno dopo la Salernitana vive ben altra situazione di classifica ma ha bisogno di confermare le buone cose messe in mostra domenica scorsa all'Arechi.

L'undici titolare del cavalluccio marino sarà molto simile a quello schierato contro i brianzoli: davanti ad Ochoa conferme per Daniliuc, Gyomber e Pirola. L'unica novità è prevista in mediana dove Bohinen farà coppia con Coulibaly. Sambia e Bradaric dovrebbero partire nuovamente dal 1', con Mazzocchi pronto a subentrare. Davanti Candreva e Kastanos agiranno alle spalle di Piatek.

A “Marassi” sono attesi oltre 2500 tifosi della Salernitana che, dopo il blitz dello scorso anno, sperano di vivere un'altra domenica di festa.

SAMPDORIA-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance, Sabiri: Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Turk, Oikonomou, Zanoli, Murru, Yepes, Malagrida, Paoletti, De Luca, Jesé, Montevago. Allenatore: D. Stankovic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Lovato, Mazzocchi, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Maggiore, Botheim, Bonazzoli, Valencia, Dia. Allenatore: Paulo Sousa

Arbitro: Massa di Imperia – assistenti: Alassio e Scarpa.IV uomo: Gariglio. Var: Mazzoleni - Avar: Di Martino