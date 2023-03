Stadio Arechi, vertice per la Curva Nord: c'è l'ok di Questura e Prefettura Il sindaco: «Gli enti hanno condiviso la nostra ipotesi». Entro 20 giorni un nuovo incontro

Il Comune di Salerno prova ad accelerare l'iter per la riapertura totale della Curva Nord. Dopo l'incontro della scorsa settimana, questa mattina si è tenuto un nuovo vertice in Prefettura per fare il punto della situazione ed analizzare la proposta immaginata dall'Ente. L'ipotesi progettuale prevede l'allestimento del settore ospiti in uno spicchio dei Distinti e l'assegnazione dell'intera Curva Nord alla tifoseria della Salernitana. Una soluzione condivisa sia da Questura che Prefettura e che potrebbe entrare in vigore già a partire dal prossimo campionato.

Dall'incontro tenuto questa mattina sono emerse comunque indicazioni positive, come ha spiegato a margine il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che ha rappresentato l'Ente insieme all'assessore Michele Brigante. «Stiamo seguendo passo passo l'iniziativa progettuale che il Comune di Salerno ha offerto a Prefettura e Questura, finalizzata al massimo utilizzo dello stadio con un'ipotesi di lavoro che prevede la sistemazione della tifoseria ospite in una fetta del settore Distinti e quindi l'apertura totale della Curva Nord. Abbiamo appaltato e già assegnato l'installazione di altri tornelli per consentire il pieno utilizzo della Curva Nord», ha spiegato il primo cittadino di Salerno. «Oggi abbiamo avuto un ulteriore incontro di approfondimento che ha investito le problematice dell'anticendio, della sicurezza e di tutti gli altri aspetti che possano rendere interamente fruibile lo stadio. Abbiamo fatto un altro passo avanti, naturalmente c'è ancora da lavorare ma noi stiamo chiedendo alla Prefettura un passo adeguato per fare in modo che tutto ciò che debba essere progettato vada avanti con grande rapidità. Gli Enti si sono dimostrati attenti e concordi rispetto all'ipotesi di lavoro elaborata, ci hanno suggerito alcuni spunti che approfondiremo. Ho chiesto un successivo incontro nell'arco di una ventina di giorni per un ulteriore passaggio fino ad arrivare ad un progetto che sia condiviso».

I tempi non saranno brevissimi ma la speranza del Comune è di riuscire a realizzare il tutto per il prossimo campionato. «I tempi sono da valutare. Una volta che avremo ottenuto il visto di Prefettura e Questura - ha concluso Napoli - dovremo passare ad una fase di realizzazione progettuale per rendere poi fisicamente quanto segnato sulla carta».