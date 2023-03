Salernitana, in 14 aspettano la Nazionale: Mazzocchi prova a "stregare" Mancini Sono undici i tesserati già pre-allertati dalle rispettive nazionali

Continuità. Una parola che Paulo Sousa ha virtualmente affisso sulla porta dello spogliatoio della Salernitana dopo il pari conquistato contro la Sampdoria. Il tecnico portoghese, infatti, in vista del match contro il Milan si aspetta ulteriori passi in avanti da parte del gruppo granata. L'obiettivo è arrivare alla sosta delle Nazionali con un margine rassicurante sulla zona salvezza, in modo da poter lavorare senza troppi assilli.

Sousa, tra l'altro, tra il 23 ed il 29 marzo dovrà fare a meno di numerosi componenti del suo gruppo. Al momento sono già undici i tesserati pre-allertati dalle rispettive nazionali. La Salernitana ha già ricevuto un preavviso per Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Bronn, Kastanos, Coulibaly, Crnigoj, Valencia, Botheim, Dia e Piatek. Ma la lista dei convocati potrebbe addirittura allungarsi. In odore di convocazione ci sono anche Lovato e Pirola che dovrebbero essere chiamati dal ct dell'Under 21 azzurra. Spera in una convocazione anche Mazzocchi che, tuttavia, dovrà recuperare la miglior condizione per riuscire a convincere Roberto Mancini. In caso di convocazione dei tre azzurri, la Salernitana raggiungerebbe la cifra record di 14 calciatori convocati in Nazionale, confermando quel processo d'internazionalizzazione che è alla base del progetto del presidente Danilo Iervolino.