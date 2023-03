Stadio Arechi, affidata la progettazione per il restyling dell’impianto La progettazione sarà eseguita dalla Milan Ingegneria

Un importante passo in avanti è stato fatto per il progetto di restyling dello stadio Arechi. In serata la Regione Campania ha fatto sapere che «è stato pubblicato l'esito finale della gara bandita dalla Regione Campania per il progetto di ammodernamento dello stadio "Arechi" di Salerno. Il maggior punteggio - si legge nella nota- è stato conseguito dalla società "Milan Ingegneria"». La gara era stata bandita ad ottobre dall'Arus. Ora spetterà alla società che ha sedi a Milano e Venezia - e che fa capo a Maurizio Milan, solo omonimo dell'amministratore delegato granata - metter mano alla progettazione del restyling dell'Arechi per il quale sono stati recuperati 32 milioni di euro da un avanzo di risorse delle Universiadi.