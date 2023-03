Milan-Salernitana, rebus modulo per i granata: Sousa (ri)pensa al 3-5-2 Candreva potrebbe arretrare a centrocampo, davanti spera in una chance Bonazzoli

La rifinitura di domani servirà a Paulo Sousa per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match di lunedì sera contro il Milan. Negli ultimi due allenamenti, infatti, il tecnico ha provato un nuovo assetto tattico che prevede l'impiego di un uomo in più in mezzo al campo. Il 3-5-2, infatti, potrebbe consentire ai granata di avere più consistenza e di contrastare meglio a centrocampo il Milan. Sousa potrebbe abbassare Candreva nel ruolo di mezzala, schierando uno tra Dia e Bonazzoli accanto a Piatek. Il dubbio principale, però, è legato a chi dovrà ricoprire il ruolo di mediano: Bohinen ha più qualità ma meno ritmo; Crnigoj ha forza fisica mentre Maggiore appare ancora lontano dalla miglior condizione. Certi di una maglia sono Coulibaly e Bradaric, mentre a destra Mazzocchi dovrebbe spuntarla su Sambia. Nessun dubbio, invece, in difesa dove Daniliuc, Gyomber e Pirola si schiereranno davanti ad Ochoa. Sousa, in ogni caso, sfrutterà anche l'ultimo allenamento per valutare al meglio l'undici da mandare in campo. In casa Milan, invece, Pioli dovrebbe effettuare un po' di turnover, anche per consentire al gruppo di rifiatare dopo le fatiche di Champions League. La novità potrebbe essere rappresentata dall'impiego dal 1' di Ibrahimovic che sta, gradualmente, tornando in condizione ed ha voglia di dire la sua in questo rush finale di campionato.