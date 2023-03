LIVE | Milan-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale sul match di San Siro

Milan-Salernitana, la diretta web del match

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Vasquez, Calabria, Kjaer, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Tonali, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Lovato, Sambia, Nicolussi Caviglia, Maggiore, Crnigoj, Iervolino, Vilhena, Botheim, Bonazzoli, Valencia, Piatek. Allenatore: Paulo Sousa

ARBITRO: La Penna di Roma 1 - assistenti: Zingarelli e Di Monte – IV uomo: Perenzoni - Var: Banti - Avar: Guida

NOTE. Angoli: 3-1.

23' - Milan pericolosissimo: Leao entra in area, salta Mazzocchi e tenta il tiro, Giroud prova a colpire in spaccata ma non arriva d'un nulla.

13' - Fallo di Pirola su Brahim Diaz: punizione dal limite per il Milan. Ci prova Bennacer, Bohinen devia in barriera e la palla finisce in corner.

11' - Traversone di Thiaw per Krunic, Daniliuc chiude lo spazio al centrocampista rossonero che non riesce a colpire bene di testa.

7' - Sprint di Mazzocchi che sfonda sulla destra, entra in area e tenta la battuta a rete che viene deviata in fallo laterale.

4' - Traversone dalla destra di Saelemaekers per Giroud, Mazzocchi è attento, anticipa il francese e devia in angolo.

1' - Fischio d'inizio: è il Milan a giocare il primo pallone del match.

Tutto pronto a San Siro per il fischio d'inizio di Milan-Salernitana.

IL PRE-GARA. Paulo Sousa conferma il 3-4-2-1 ma cambia qualcosa a centrocampo ed attacco. Davanti ad Ochoa conferme per Daniliuc, Gyomer e Pirola. In mediana chance dal 1' per Bohinen accanto a Coulibaly, torna titolare anche Mazzocchi a destra, mentre Bradaric completa il reparto sull'out mancino. Davanti Kastanos e Candreva saranno i trequartisti alle spalle di Dia, preferito a Piatek.