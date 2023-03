Milan-Salernitana 1-1, Pioli: «Preso un gol evitabile. Ci è mancato qualcosa» Le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri nel post-partita del match contro i granata

Il tecnico dei rossoneri si presenta ai microfoni di Sky con grande amarezza, rimarcando quanto sia mancato il giusto atteggiamento per affrontare la sfida con i granata. L'incontro terminato per 1-1 accontenta sicuramente gli uomini di Sousa ma lascia i rossoneri con l'amaro in bocca, con la consapevolezza di aver fallito l'aggancio all'Inter in seconda posizione.

Stefano Pioli: "Dobbiamo crescere in mentalità"

Se c'è stato un calo di concentrazione dopo il gol nel recupero del primo tempo. "Non pensavamo di averla chiusa. L'abbiamo controllata abbastanza bene nel primo tempo ma non con la pericolosità che volevamo. Non è stato un calo mentale o fisico. Una squadra che va in vantaggio deve far molto di più per vincere. Abbiamo preso un gol evitabile e poi la partita è diventata più spigolosa. È una occasione persa perché dovevamo vincere e potevamo fare molto di più".

Su quanto abbia pesato la partita di Londra. "Se fosse così, significa che dobbiamo crescere. Le grandi squadre affrontano ogni partita come fosse quella decisiva. Dobbiamo far meglio perché era una occasione importante e sapevamo che non era facile. La Salernitana ci aveva creato problemi anche due mesi fa a Salerno".

Su quanto possa essere utile Ibra alla causa. "Zlatan è un giocatore importante, con determinate caratteristiche. Abbiamo cercato di servirlo con palle alte perché non c'erano gli spazi".

Infine, su quanto le pendenze contrattuali (tipo Leao) pesino sul campo. "Non credo che questa incida sulla sua testa. Lui deve stare più dentro la partita e alcune volte dobbiamo cercarlo di più. Oggi abbiamo avuto anche un buon palleggio ma troppo lento e abbiamo dato tempo alla Salernitana di riorganizzarsi dietro".

Cos'è cambiato rispetto all'anno scorso. "Non stiamo trovando quella continuità che serve per stare avanti in classifica. E va così un po' per tutte, tranne per il Napoli. Noi abbiamo sofferto tanto la ripresa dopo la pausa, stiamo facendo sicuramente meglio adesso ma dobbiamo crescere in mentalità, per essere competitivi sia in campionato che in Europa. Oggi sicuramente ci è mancato qualcosa. Stasera siamo delusi".