Salernitana, pepita d'oro Dia: prima la salvezza, poi il riscatto in granata Sirene dalla Premier League per il senegalese che ha già segnato 9 reti

Con nove gol messi a segno e 4 assist forniti, Boualye Dia è il trascinatore indiscusso della Salernitana. A San Siro il senegalese ha siglato la rete del definitivo 1-1, proiettando su di sé i riflettori di mezza Europa. Il suo approccio con il campionato di serie A è stato, infatti, devastante: alla sua prima esperienza nel campionato italiano, Dia ha subito dimostrato di avere numeri e qualità fuori dal comune. La Salernitana a giugno potrebbe esercitare il diritto di riscatto dal Villareal, versando nelle casse del club spagnolo i restanti 11 milioni di euro pattuiti nella scorsa estate. Il club del presidente Danilo Iervolino è fortemente interessato all'operazione che potrebbe fruttare una ricca plusvalenza alla Salernitana. In queste settimane, infatti, Dia è finito nel mirino di numerosi club di Premier League che hanno sondato il terreno per l'attaccante. Discorsi che, eventualmente, riprenderanno soltanto al termine della stagione. Nel frattempo il senegalese è concentrato soltanto sulla sua esperienza con la maglia della Salernitana ed ha fissato già un nuovo obiettivo. La speranza è di riuscire a superare il record personale di reti messe a segno in una stagione: nel 2020-2021 Dia mise a segno 14 gol in 36 presenze con la maglia del Reims, nel campionato di serie A francese. I 9 sigilli siglati con il cavalluccio marino sul petto, per il momento, valgono la seconda posizione nella speciale classifica. Ma Dia ha voglia di continuare a stupire e trascinare la Salernitana al traguardo della salvezza.