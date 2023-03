Salernitana-Bologna 2-2, Paulo Sousa soddisfatto: «Questo è lo spirito giusto» Il commento del tecnico granata dopo il pari contro gli emiliani

Paulo Sousa si presenta ai microfoni di DAZN nel post-partita di Salernitana-Bologna. L'incontro, terminato per 2-2, porta la Salernitana a quota 27 punti, mentre il Bologna arriva ai 37 e si mantiene in scia delle posizioni europee.

Paulo Sousa approva tutti: "Siamo andati vicino alla vittoria"

«Sono molto soddisfatto, soprattutto di coloro che sono entrati e che hanno dato un altro passo alla squadra. Per giocare contro il Bologna, che lavora già da diverso tempo insieme, è una squadra moderna nel gioco e a cui faccio i miei complimenti, ci sono stati dei momenti in cui loro sono stati superiori a noi e altri in cui noi eravamo sopra. Abbiamo cominciato a dominare la partita e siamo stati lì a spingere. Questo è lo spirito che dobbiamo avere, siamo andati vicino alla vittoria».

Sousa ha affermato che "la qualità del Bologna ci ha messo in difficoltà. Ho parlato preventivamente dicendo che sarebbe stata una partita molto impegnativa e che ci avrebbero messo in difficoltà. Non hanno creato molto ma questo è stato anche per merito nostro».

Poi, la chiosa sui due vantaggi durati troppo poco (appena 4 e 9 minuti). «Su questo dobbiamo migliorare, nel mantenere il possesso palla. Dobbiamo cercare di cambiare atteggiamento in campo quando necessario, bisogna migliorare la qualità di palleggio, la capacità di leggere gli spazi in fase offensiva ma mantenere comunque una buona fase difensiva. Per noi è attualmente difficile trovare delle uscite e mantenere a lungo il pallone, uscendo dalla pressione. Sappiamo che la strada è ancora lunga ma l'atteggiamento c'è, e l'attitudine individuale era davvero buona, per vincere la partita. Testa alla prossima».