Salernitana, amarezza Daniliuc: ladri in casa durante il match con il Bologna Disavventura per il difensore centrale granata: indagini in corso

Brutto spot per la città di Salerno. Questo sabato, durante il match tra Salernitana e Bologna, dei ladri hanno fatto irruzione in casa del difensore granata Flavius Daniliuc (partito titolare contro i felsinei e autore di una grande prestazione). Il forte difensore austriaco vive nella zona orientale, condividendo casa con la sua compagna che, fortunatamente, non era nella abitazione al momento dell'irruzione.

Daniliuc - come ricostruito dal quotidiano Il Mattino - si era dovuto trattenere dopo il match per via dei controlli antidoping ed è stato avvisato dalla stessa compagna dell'infrazione. Una volta tornata a casa, infatti, ha trovato la casa "sottosopra". Non è ancora noto il bottino conseguito dai topi d'appartamento. Daniliuc e compagna hanno sporto immediatamente denuncia e si attendono sviluppi a breve, sapendo che in questi casi la tempestività è fondamentale.

Un brutto episodio da inserire in un quadro più ampio

Un furto o una rapina ai danni di un giocatore fanno sempre più clamore. Tuttavia, c'è da dire che questa irruzione in casa Daniliuc non è che l'ultima di una serie di effrazioni e rapine perpetrate nei quartieri della zona orientale. In questo momento particolare, il quartiere più sensibile sembra essere quello di Pastena, dove di recente sono state commesse due rapine a stretto giro di posta (prima in un centro scommesse e a seguire in una pasticceria). Proprio la questione sicurezza è un tema caldo di questi mesi, affiancandosi ad altri temi particolarmente rilevanti come la sicurezza stradale e pulizia e cura del verde pubblico.