Salernitana Nazionale: tutti i convocati della compagine granata Tra i granata, ben undici convocati. Sousa lavorerà con un gruppo dimezzato

Una formazione intera, di undici elementi, dovrà partire per i vari ritiri nazionali. Per l'ultima pausa per le nazionali prima del rush finale dei vari campionati, sono tanti i giocatori che lasceranno il gruppo granata. Paulo Sousa aveva già parlato dell'importanza di quest'ultima pausa per le nazionali per far rifiatare il gruppo e migliorare alcune dinamiche grazie ai prossimi allenamenti.

I convocati per le rispettive nazionali, in ordine di posizione, sono Guillermo Ochoa (Messico), Matteo Lovato e Lorenzo Pirola (Italia U21), Dylan Bronn (Tunisia), Norbert Gyomber (Slovacchia), Lassana Coulibaly (Mali) Domen Crnigoj (Slovenia), Grigoris Kastanos (Cipro), Erik Botheim (Norvegia U21), Boulaye Dia (Senegal) e Krzysztof Piatek (Polonia). Per Crnigoj, però, c'è il dubbio legato alla sua attuale condizione fisica e c'è una buona probabilità che questi sia costretto a dare forfait. Soddisfazioni sono arrivate anche dal settore giovanile: il lituano Jurjonas, difensore centrale della formazione Primavera, è stato convocato dalla Nazionale under 21 della Lituania.

Attacco e retroguardia, reparti d'elite

Come si può evincere, i reparti maggiormente chiamati in casa per le rispettive nazionali sono quello difensivo e offensivo. Gli unici giocatori "puri" della mediana convocato dalla propria nazionale sono Lassana Coulibaly, perno del centrocampo granata, e il neoacquisto Crnigoj. Delusione per Paco Mazzocchi, primo e finora unico rappresentante in maglia granata per gli azzurri. L'infortunio ha chiaramente inciso sulle scelte operate da Mancini, che per queste partite di qualificazione per Euro 2024 ha scelto giocatori con una miglior condizione fisica.