Volata salvezza: i calendari a confronto di Salernitana, Spezia e Verona Tutti gli incroci che decideranno la lotta per restare in serie A

Si va verso la fine del campionato e a undici giornate dal termine, tranne per lo scudetto (manca solo l'aritmetica, poi il Napoli sarà campione d'Italia), tutto è estremamente in bilico, dai piazzamenti europei fino alla zona retrocessione. Proprio andando nella media e bassa classifica, mettiamo a confronto il calendario di Salernitana (27 punti, 16esima posizione), Spezia (24 punti, 17esima posizione) e Verona (19 punti, 18esima/terzultima posizione). Senza voler escludere Sampdoria e Cremonese, che potrebbero essere arbitri della partita o addirittura rientrare in gioco - i doriani hanno schiantato il Verona per 3-1 e riacceso le speranze della tifoseria del Ferraris -, vi proponiamo il calendario delle principali formazioni in lotta per non retrocedere.

La Salernitana ha un vantaggio importante sulla zona retrocessione, attualmente di otto punti, e una vittoria sugli spezzini al rientro dalla sosta potrebbe far compiere un passo e mezzo verso la salvezza alla società di patron Iervolino. Il calendario non è particolarmente agevole ma la Salernitana di Sousa ha dimostrato di potersela giocare davvero con tutti.

Il calendario dei granata. Si ricomincia con lo Spezia, si chiude con la Cremonese.

Spezia - SALERNITANA (domenica 2 aprile) - 28a giornata

SALERNITANA - Inter (sabato 8 aprile) - 29a giornata

Torino - SALERNITANA (domenica 16 aprile) - 30a giornata

SALERNITANA - Sassuolo (domenica 23 aprile) - 31a giornata

Napoli - SALERNITANA (domenica 30 aprile) - 32a giornata

SALERNITANA - Fiorentina (mercoledì 3 maggio) - 33a giornata

Empoli - SALERNITANA (domenica 7 maggio) - 34a giornata

SALERNITANA - Atalanta (domenica 14 maggio) - 35a giornata

Roma - SALERNITANA (domenica 21 maggio) - 36a giornata

SALERNITANA - Udinese (domenica 28 maggio) - 37a giornata

Cremonese - SALERNITANA (domenica 4 giugno) - 38a giornata

Il calendario dello Spezia. Si ricomincia proprio con i granata, in un decisivo scontro salvezza. Chiusura ostica con la Roma

SPEZIA - SALERNITANA (domenica 2 aprile) - 28a giornata

Fiorentina - SPEZIA - 29a giornata (sabato 8 aprile) - 29a giornata

SPEZIA - Lazio - 30a giornata

Sampdoria - SPEZIA - 31a giornata

SPEZIA - Monza - 32a giornata

Atalanta - SPEZIA - 33a giornata

Cremonese - SPEZIA - 34a giornata

SPEZIA - Milan - 35a giornata

Lecce - SPEZIA - 36a giornata

SPEZIA - Torino - 37a giornata

Roma - SPEZIA - 38a giornata

Il calendario dell'Hellas Verona. Alla ripresa, subito Juve e Napoli. Ultima terribile a San Siro contro il Milan

Juventus - VERONA (sabato 1 aprile) - 28a giornata

VERONA - Sassuolo (sabato 8 aprile) - 29a giornata

Napoli - VERONA - 30a giornata

VERONA - Bologna - 31a giornata

Cremonese - VERONA - 32a giornata

VERONA - Inter - 33a giornata

Lecce - VERONA - 34a giornata

VERONA - Torino - 35a giornata

Atalanta - VERONA - 36a giornata

VERONA - Empoli - 37a giornata

Milan - VERONA - 38a giornata