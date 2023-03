Salernitana, Luca Fusco non è più l'allenatore della Primavera Lo storico capitano granata è stato sollevato dall'incarico, a breve sarà annunciato il sostituto

Un fulmine a ciel sereno. Lo storico capitano e bandiera della Salernitana, Luca Fusco è stato sollevato dall'incarico di allenatore della squadra Primavera. Così recita la nota stampa del club:

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Primavera il Sig. Luca Fusco. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. La società comunicherà nelle prossime ore il nuovo tecnico della formazione Primavera".

La decisione è strettamente di tipo tecnico: i granatini, infatti, sono in crisi e in piena lotta per evitare la retrocessione. Al momento la formazione Primavera è penutlima in classifica, a pari punti con la Reggina ed ha un vantaggio di due lunghezze sulla Ternana, fanalino di coda del campionato. La società del presidente Danilo Iervolino punta molto sul settore giovanile e, come ribadito anche ad inizio campionato dal ds Morgan De Sanctis, vuole a tutti i costi evitare la retrocessione della Primavera. Pertanto si è deciso di sollevare dall'incarico Luca Fusco, nella speranza di riuscire a dare una sterzata all'ambiente.

Una leggenda granata: 230 partite passate a difendere i colori sociali

Luca Fusco è un autentico idolo della tifoseria granata, avendo vestito la maglia granata in oltre 230 occasioni. Fusco ha giocato per i granata dal 1997 al 2003, per poi fare ritorno a Salerno dal 2007 fino al 2010. Fusco fu comprimario nella storica promozione della promozione in Serie A, ma ebbe un ruolo importante in massima serie, accumulando ben 24 presenze. Una leggenda che, senza dubbio, continuerà ad animare e sostenere i colori sociali.