Buone notizie dalla Slovenia: Crnigoj è già pronto a scendere in campo Recupero lampo per il centrocampista che potrebbe tornare presto disponibile

In molte occasioni, i ritiri nazionali sono forieri di brutte notizie a causa di infortuni. Questa volta, per i granata, dal ritiro sloveno arriva una "buona nuova": il centrocampista Domen Crnigoj è già pronto a tornare in campo.

Come riportato dal sito Nzs (portale informativo sloveno) Domen Crnigoj ha avuto alcuni problemi, ma ha chiarito durante l'incontro con la stampa che ora sta bene. "Ieri ho fatto un esame medico che ha tolto ogni dubbio, quindi non c'è più alcun infortunio. Ho iniziato l'allenamento individuale e spero di essere pronto per la prima partita", ha detto il membro della Salernitana.

Crnigoj pronto per la sfida con il Kazakistan

E sulla prima delle due partite che vedranno impegnata la Slovenia, quella con il Kazakistan, Domen ricorda che "la squadra rappresentativa è composta più o meno da giocatori di due o tre club della loro lega. Non hanno neanche un nome famoso, ma forse questo è segno che sono ancora più compatti e che lavorano ancora di più. Il campo e la palla mostreranno chi è il migliore. Faremo tutto il possibile per iniziare nel migliore dei modi", ha aggiunto Crnigoj.

L'avvio della Slovenia nel percorso di qualificazione ad Euro 2024 è sicuramente agevole, con due squadre assolutamente alla portata di Crnigoj e compagni: il 23 marzo la sfida inaugurale al Kazakistan. Poi, tre giorni dopo (26 marzo), si affronta la squadra del Titano: la Repubblica di San Marino.