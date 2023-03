Primavera Salernitana, in arrivo c'è Vanoli. Fusco: «Rammarico e delusione» In giornata sarà annunciato il nome del nuovo allenatore dei granatini

È atteso in giornata l'annuncio del nuovo allenatore della formazione Primavera della Salernitana. Il responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono ha sondato diversi profili dai quali verrà fuori il nome del nuovo tecnico. La scelta potrebbe ricadere su Rodolfo Vanoli, classe '63 che è reduce dall'esperienza con la Dinamo Tirana. Ex difensore, ha allenato per due anni anche la formazione Primavera dell'Udinese. Adesso dovrà provare ad evitare la retrocessione in Primavera 3 dei granatini.

In attesa dell'ufficialità, in queste ore è arrivato il saluto di Luca Fusco che, dopo l'esonero, non ha nascosto il rammarico per come sia finita la sua esperienza in granata. «Con grande rammarico e delusione termina qui la mia esperienza. Sono rientrato a “casa” dopo un po' di anni con grande entusiasmo e voglia di trasmettere ai miei ragazzi l'importanza e l'onore di indossare questa maglia. Come sempre ho cercato di dare tutto me stesso per questi colori. Nonostante tutto restano indelebili le emozioni che abbiamo condiviso insieme. Vi porterò sempre nel mio cuore», ha scritto sui social l'ex allenatore della Primavera, Luca Fusco.