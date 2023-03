Momento storico per Salerno: all'Arechi la finale di Coppa Italia femminile Juventus e Roma si contenderanno il trofeo il 4 giugno alle ore 16:30

Una giornata che rimarrà nella storia dell'Arechi e della città di Salerno. La finale di Coppa Italia femminile Juventus-Roma si disputerà domenica 4 giugno a Salerno sul manto erboso che ospita i granata. Il calcio d’inizioè fissato per le ore 16:30 e la partita sarà trasmessa in chiaro La7 e sarà disponibile anche su TimVIsion. L'Arechi torna così ad ospitare un incontro di calcio femminile a distanza di ben quattro anni e lo fa con un appuntamento davvero eccezionale. La notizia fa il paio con le recenti "buone nuove" sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulla firma imminente del rinnovo della convenzione tra Comune e società.

Come riporta la nota stampa della Lega, "All’Arechi verrà messo in palio l’ultimo trofeo della stagione e a contenderselo saranno le due grandi protagoniste delle ultime stagioni. La squadra bianconera, dopo aver vinto la competizione nel 2019 e nel 2022. andrà a caccia dell’undicesimo titolo della sua storia. Si tratterà invece della terza finale per le giallorosse, che si sono aggiudicate la Coppa Italia nel 2021 e la Supercoppa lo scorso novembre". Un appuntamento da non perdere, quindi, considerato il blasone delle due squadre e la rivalità che si sta forgiando anno dopo anno.

Parole di intesa tra Ludovica Mantovani e il SIndaco Napoli

Grande soddisfazione da parte del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani che affferma l'orgoglio “di poter disputare questa sfida in una Regione fondamentale per la promozione e lo sviluppo del movimento. Viaggiare da nord a sud con i nostri grandi eventi è fondamentale per dare visibilità al calcio femminile su tutto il territorio. Sono certa che Salerno farà sentire la sua vicinanza alle finaliste, per i suoi tifosi e non solo sarà un’opportunità di venire a sostenere le nostre campionesse che si affronteranno per questo ‘classico’ sempre atteso". Poi, il ringraziamento che non poteva mancare "al comune di Salerno e alla Salernitana per l’entusiasmo con cui hanno accolto la scelta della sede di gara”.

Molto positivo il commento del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. "Siamo veramente felici della scelta della Federazione. Salerno è orgogliosa di ospitare la finale di Coppa Italia nel nostro stadio Arechi che è pronto ad accogliere le squadre ed i tifosi da tutta Italia. Sarà una grande giornata di sport ed un'ulteriore tappa dello sviluppo del calcio femminile nel nostro Paese. Invito fin d'ora tutti i tifosi della Salernitana ad affollare gli spalti per far sentire a queste atlete formidabili tutto il calore della nostra città".