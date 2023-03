Salernitana, summit in Comune per la convenzione: la firma è dietro l'angolo Si va verso una convenzione di 6 anni. L'ad Milan: «Passo importante, vicini all'intesa»

L'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan questa mattina ha fatto tappa a Palazzo di Città per discutere della convenzione d'uso dello stadio Arechi. L'ad, accmpagnato dall'avvocato Rino Sica, ha incontrato il sindaco Vincenzo Napoli, il capostaff Enzo Luciano e Felice Marotta, incaricato dall'Ente a curare i rapporti con il club. «Più che una serie di paletti, abbiamo visto la convenzione e analizzato alcune parti che rimanevano da capire», ha spiegato Milan a margine dell'incontro, nel corso del quale si è discusso di una convenzione di sei anni, rinnovabile per altri sei. «Non ci sono elementi ostativi: siamo nella fase finale e la stiamo perfezionando. Chiaramente ci saranno una serie di passaggi che dovranno essere fatti dal Comune, che saranno fatti nelle prossime settimane, e credo che si firmerà a inizio aprile. Non so il giorno esatto perché bisognerà organizzarsi anche con la macchina comunale. Oggi si è fatto un passo importante e di prospettiva».

Maurizio Milan aggiunge un altro elemento fondamentale, riguardante la ristrutturazione dello Stadio Arechi. «Siamo alle porte di un momento importante in quanto la Regione Campania ha finalmente affidato l'incarico per la ristrutturazione, tra l'altro ad un mio omonimo. È un bel periodo per l'Arechi, tra la convenzione e la ristrutturazione».

Sul rapporto che intercorre tra la società e l'amministrazione comunale, Milan ha mostrato nuovamente che, attualmente, c'è un clima decisamente disteso. Su tutti, spicca il rapporto con il sindaco Napoli. «Uno su tutti, la sensibilità del primo cittadino nei confronti dei disabili (per la rampa), quindi qualcosa che denota la grandissima civiltà di questa Amministrazione. Per il resto erano passaggi tecnici».Infine, sulla richiesta per la licenza UEFA, l'amministratore delegato Maurizio Milan annuncia «che non solo rientrano perfettamente coi tempi, ma che addirittura si è firmato un mese prima».