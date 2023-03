Salernitana, tegola verso La Spezia: si ferma nuovamente Mazzocchi L'esterno è a forte rischio per il match del Picco, in forse anche Crnigoj

Rischia di doversi fermare nuovamente Pasquale Mazzocchi. L'esterno della Salernitana ha accusato un risentimento muscolare alla gamba che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca contro lo Spezia. Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà ad accertamenti per capire l'entità del problema. Le sensazioni non sono totalmente negative ma, a scopo precauzionale, Mazzocchi potrebbe saltare la prossima sfida per poi sperare di tornare a disposizione contro l'Inter. In ogni caso si attende il consulto medico per capire quali saranno i tempi di recupero per l'esterno. Ai box c'è anche Domen Crnigoj che non ha ancora smaltito l'infortunio subito alla vigilia del match contro il Bologna e per il quale è stato costretto a saltare anche le due partite disputate dalla Nazionale slovena. Discorso diverso, invece, per Dylan Bronn che, dopo la convocazione, è rientrato in anticipo a Salerno per un risentimento che si è rivelato meno serio del previsto.