Verso Salernitana-Inter: decolla la prevendita con largo anticipo Nonostante il "caro biglietti", sono stati staccati già quasi 7.000 tagliandi

Più che mai è febbre granata a Salerno, stimolata dalla pausa nazionali, dalla "cura Sousa" e dal rush finale di campionato. C'è la trasferta del Picco di mezzo, contro lo Spezia 17esimo in classifica (settore ospiti andato sold out in pochi minuti), ma a a Salerno si respira già l'aria del big match contro l'Inter. Il 7 aprile alle ore 17:00, nel Principe degli Stadi, va di scena Salernitana-Inter. Un appuntamento atteso da tantissimi tifosi - sia da quelli granata che dai simpatizzanti nerazzuri che vivono in città - e la cui prevendita viaggia a vele spiegate. Oggi 28 marzo è partita la prevendita libera e il dato è più che incoraggiante. Senza contare gli abbonati, sono stati staccati già 6905 tagliandi a cui vanno aggiunti gli 8mila abbonati per un totale di 15mila spettatori già sicuri. Considerando che mancano ancora tanti giorni all'incontro, si prospetta un Arechi gremito e pronto a sostenere i propri giocatori per compiere una nuova, grande impresa sportiva.

Numeri importanti nonostante i rincari

I prezzi dei biglietti sono decisamente più alti rispetto alla media stagionale. Un biglietto in curva, il settore tradizionalmente più popolare e meno costoso, vale ben 45 euro. Di seguito i prezzi di tutti i settori.

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 117 + € 3,00 (intero) - € 72 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 57 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 87 + € 3,00 (intero) - € 57 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 42 + € 3,00 (under 14)

Tribuna Azzurra: € 72 + € 3,00 (intero) - € 52 + € 3,00 (over 65 e donne) - € 35 + € 3,00 (under 14)

Distinti: € 57 + € 3,00 (intero) - € 43 + € 2,00 (over 65 e donne) - € 30 + € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 43 + € 2,00