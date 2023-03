Sofian Kiyine, grave incidente in Belgio: l'auto "decolla" e sfonda un palasport Il calciatore è ricoverato in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita

Sofian Kiyine, ex calciatore della Salernitana, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale a Liegi, in Belgio. Il 25enne, attualmente in forza all'Oh Lovanio, ha riportato fratture multiple (collo, zigomo e vertebre) ed ha trascorso la notte in terapia intensiva. Il suo club, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che «non è in pericolo di vita».

«Il club ha appreso che Sofian Kiyine è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico nei pressi di Liegi, la scorsa notte. Sofian Kiyine è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino dove sono in corso ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita. Fortunatamente nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli o persone. Il club attende maggiore chiarezza sulle circostanze esatte di come è avvenuto l'incidente prima di rispondere ulteriormente. Auguriamo a Sofian una pronta guarigione».

La dinamica dell'incidente - come riportato anche dai media locali - è stata davvero incredibile e tremenda: l'auto del calciatore, dopo essere uscita di strada ad alta velocità, ha urtato contro una semirotatoria che ha fatto da trampolino, facendo decollare il veicolo che ha abbattuto la parete di un palazzetto dello sport e vi è finito all'interno. Incredibili le immagini dell'incidente catturate da una telecamere di videosorveglianza presente poco distante. Nell'impatto Kiyine ha riportato diverse lesioni ma, fortunatamente, non sarebbe più in pericolo di vita.

La speranza è di rivederlo quanto prima in campo. Il calciatore marocchino con cittadinanza belga ha lasciato un bel ricordo anche a Salerno, club con il quale ha disputato tre stagioni, collezionando 72 presenze, segnando 13 gol e mettendo a segno 7 assist.