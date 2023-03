Spezia-Salernitana, Caldara scalda i motori: «Per noi partita fondamentale» Il difensore crede nella vittoria e surriscalda l'ambiente in vista del match di domenica

Spezia e Salernitana arrivano all'appuntamento del Picco con una gran voglia di far bene e porre un punto fermo all'obiettivo salvezza. Una partita da "1X2", in cui per entrambe sembra essere più importante non perdere piuttosto che vincere. Intanto, da Salerno c'è stata una mobilitazione che sa di esodo, con una curva ospiti "esaurita" a pochi minuti dall'apertura della prevendita. Giunti ormai nel rush finale di campionato e con un Verona alle spalle che sonnecchia ma di cui non ci si può fidare, si arriva allo scontro di domenica con tante aspettative. Tra i primi giocatori a parlare della sfida salvezza è il difensore Mattia Caldara che ha rimarcato quanto sia importante far bene nel prossimo appuntamento di campionato.

Caldara: "Partita fondamentale" e chiama il pubblico a raccolta

Caldara afferma che si tratta di "una settimana importantissima per noi, stiamo preparando una partita per noi fondamentale e, vista l’importanza della gara, ci stiamo preparando bene durante gli allenamenti". E poi la richiesta dell'appoggio dei tifosi che, proprio secondo Caldara "non sono mai mancati anche nei momenti più difficili, ci hanno sempre supportato e anche domenica saranno importanti perché ci daranno la spinta per provare a vincere questa partita”.

Poi, un focus particolare su quanto abbia inciso il cambio di allenatore, passando da Gotti a Semplici. "Credo che ci abbia dato la fiducia di credere in noi stessi e un po’ più di libertà, con maggiore leggerezza anche nel provare alcune giocate, ma sempre cercando di provare a fare la partita, di uscire da dietro imponendo il nostro gioco: non riusciremo a farlo sempre ma avere un’idea ambiziosa di gioco è fondamentale". Poi, una puntualizzazione su cui potrebbe ragionare lo stesso mister Sousa. "L’impostazione da dietro è diversa, prima giocavamo soprattutto a tre, a quattro non dico che è completamente diverso ma tanti meccanismi cambiano". L'allenatore portoghese potrebbe provare a sfruttare alcuni meccanismi ancora non perfettamente oliati per far breccia nella retroguardia spezzina.