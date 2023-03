Spezia-Salernitana, Semplici teme i granata: «Costruiti per altri traguardi» Il tecnico: «Domenica è una partita che conta molto per l'andamento del nostro campionato»

«La Salernitana è costruita per altri traguardi, poi si è trovata a lottare per obiettivi che forse non si aspettava. Dovremo avere grande rispetto e fare la nostra migliore prestazione per riuscire a metterla in difficoltà. Con il cambio di allenatore hanno cambiato anche mentalità». Lo ha detto Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, presentando il match di domenica contro la Salernitana. «Abbiamo qualche defezione, ma vedremo di fare la conta dei disponibili per fare una grande prestazione. Domenica è una partita che conta molto per l'andamento del nostro campionato e stiamo cercando di prepararla al meglio», ha spiegato il tecnico dei liguri che sta pensando soprattutto a come sostituire lo squalificato Nzola, capocannoniere dello Spezia. «Shomurodov è tornato solo da poche ore dopo gli impegni con la nazionale, Agudelo ha un problema fisico dell'ultima ora, mentre Krollis è ancora alla ricerca della forma migliore, valuteremo in queste ore la soluzione migliore». Il tecnico spera di recuperare Maldini che ieri non si è allenato con la squadra; ai box c'è anche Holm, mentre Zurkowski e Bastoni non sono al meglio della condizione.