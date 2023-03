Salernitana, Iervolino: «Con lo Spezia test ostico, ritrovata unità in Lega A» Le parole del patron granata: «Ci deve essere un ponte tra città vicine e con culture affini»

«Iniziamo a pensare alla sfida di dopodomani contro lo Spezia, una gara difficile con una diretta concorrente. Una partita che sarà decimata per gli infortuni da ambo i lati». Lo ha detto Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, a margine dell'assemblea di Lega di Serie A a cui ha partecipato insieme all'amministratore delegato Maurizio Milan. «Abbiamo fatto molti passi avanti, oggi è stata una bella riunione. Stiamo ritrovando la giusta serenità per tirare fuori dal cilindro un coniglio per fare belle cose. Il progetto radio? Ci sono tanti progetti, come la stessa media company. C'è un ritrovato spirito di coesione», ha spiegato Iervolino che è tornato anche sulla vicenda relativa al comunicato della Curva Sud Siberiano sui festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. «Nel calcio ci deve essere il terzo tempo, con i tifosi che poi vanno a bere qualcosa insieme. Soprattutto fra le città che hanno, per questioni di prossimità, vicinanza e culture affini ci deve essere un ponte. E' un auspicio per tutto il calcio italiano».

Il comunicato della Lega di Serie A

«Oggi è stata affrontata la questione relativa alle manifestazioni di interesse da parte di private equity e finanziatori - ha dichiarato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini -. Si è deciso all`unanimità di incaricare il Consiglio di Lega di stilare una lista di advisor tra i quali poi l`Assemblea individuerà il partner che dovrà accompagnarla nell`analisi e nell`approfondimento di queste proposte».

Per quanto riguarda la realizzazione del Canale Radio della Lega Serie A, il Presidente ha spiegato che «è stato illustrato lo stato della procedura e si è deciso di completare l`istruttoria per tornare a discuterne in Assemblea».

Il Presidente Casini ha poi annunciato che «è stato rinnovato con soddisfazione l'accordo per un ulteriore anno, quindi per la stagione sportiva 2023/2024, tra la Lega Serie A e L`ICE - Agenzia per la promozione all`estero e l`internazionalizzazione delle imprese italiane, che porterà a un corrispettivo di 8milioni di euro per l`organizzazione di importanti attività di promozione del Made in Italy».

Infine, tra le iniziative a sostegno dell`Ucraina «sono stati stanziati 110mila euro per la campagna promossa dal Primo Ministro ucraino e da Shevchenko per la ricostruzione di uno stadio», ha concluso il Presidente Casini.